Raniele relata luta até chegar ao Corinthians: ‘Roí muito osso’

Um dos 11 reforços do Corinthians para a temporada, Raniele vem ganhando um grande destaque no começo de 2024. O jogador rapidamente se consolidou no time titular de Mano Menezes e permaneceu com António Oliveira. Em entrevista à CorinthiansTV, o volante disse que ”roeu muito osso” até chegar no Timão e relembrou a alegria ao assinar o contrato.

“Fui para bastante lugar, desde os meus 16 anos, já saí de casa bem novo. Primeiro ali no interior da Bahia, depois que vim para São Paulo, fui para vários. Roí bastante osso, estava na hora (risos)”, disse Raniele, que prosseguiu.

“Quando fechou o contrato e só faltava assinar, foi uma sensação de orgulho enorme, fiquei muito feliz. Não sou um cara de demonstrar muito sentimento, sou mais durão, mas estava com meu pai e meu irmão, meu pai depois começou a chorar, meu irmão também. Eles acompanharam de perto a escalada que foi até chegar aqui. Ficamos muito orgulhosos, para mim foi algo que mexeu bastante comigo, deu a sensação de dever cumprido”, completou.

Raniele despontou rapidamente no Corinthians e hoje é titular absoluto da equipe. Atualmente, o jogador é o único nome garantido no meio de campo do Timão. Ele deve ser titular da equipe no jogo-treino contra o Santos, nesta sexta-feira (22), e também no retorno da equipe aos gramados, programada para o dia 2 de abril, contra o Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana.

