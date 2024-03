Raul se diz pronto para disputar vaga no gol do Botafogo: ‘Agora mesmo’

Raul recebeu a camisa 97 do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução/Botafogo TV) Jogada10 Jogada10

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (22), o goleiro Raul, novo contratado para a temporada. O reforço disputará posição com Gatito e John, que está lesionado. Como o primeiro vai defender o Paraguai nesta Data-Fifa, talvez não chegue a tempo de enfrentar o Boavista, na quarta-feira (27), em Saquarema, pelo jogo de ida da final da Taça Rio. Com isso, Raul ganha força para estar entre os 11 titulares e uma oportunidade de ouro de mostrar serviço.

“Tenho que merecer estar aqui. Assim, na quarta-feira, quero estar jogando. Tive anos de trabalho árduo. Quero, agora, representar bem este clube. É o ápice da minha carreira. Confio no meu potencial”, afirmou o goleiro alvinegro.

Apesar da chance que pode receber na Taça Rio, Raul sabe que começa sua trajetória no Mais Tradicional como terceiro goleiro. Longo prazo? No entanto, o jogador assegura que já está preparado para brigar por um lugar ao sol no time principal, depois de passagens por clubes do interior gaúcho, como o Juventude.

“Se depender de mim, começo a briga pela posição agora mesmo. Mas cada clube tem o seu processo. Quero continuar a bonita caminhada de goleiros que o Botafogo tem e fazer a minha parte”, emendou.

Por fim, Raul deu as suas credencias à torcida do Botafogo e revelou sua principal característica como goleiro.

“Podem esperar um goleiro frio. A parte mental é muito importante. Jogar com os pés é importante, mas a prioridade do goleiro é defender”, encerrou.

