Após aposentadoria, Özil, ex-Real Madrid, se destaca por evolução física

Maromba! O ex-meio-campista Mesut Özil se aposentou dos gramados no ano passado e adotou a academia como novo passatempo. Em campo, o alemão se destacava pela técnica e jogadas plásticas que o levaram a atuar por Arsenal e Real Madrid. Em sua nova vida, porém, ele se sobressai nas redes sociais pela sua evolução física.

Campeão da edição de 2014 da Copa do Mundo, pela seleção da Alemanha, o ex-jogador decidiu pendurar as chuteiras aos 34 anos e identificou no fisiculturismo uma nova paixão. Tanto que apresenta extrema dedicação na nova atividade. Assim, passou a notabilizar-se pela transformação física após seu personal trainer compartilhar um vídeo do seu treino.

Admiradores de Özil lamentam auge curto

Em seguida, fãs do ex-meio-campista se espantaram com a sua nova forma física. A partir disso, alguns admiradores de Özil levantaram a hipótese de que o destino de sua carreira poderia ter sido diferente caso ele investisse na academia. Principalmente, no fortalecimento muscular no período em que foi jogador de futebol.

Em certo período de sua trajetória no mundo da bola, o alemão aparentava falta de foco em sua profissão. Inclusive, essa é a principal razão apontada para que tivesse um curto protagonismo. Prova disso é que Özil permaneceu no Real Madrid por apenas três temporadas. A expectativa era que ele fosse um craque geracional pela sua facilidade em dar assistências e a qualidade técnica.

Na sequência, o ex-meia teve momentos de destaque na Premier League pelo Arsenal, onde atuou por sete anos. Özil ainda teve passagens por Schalke 04, onde foi revelado, e Werder Bremen. Além disso, defendeu Fenerbahce e Istanbul Basaksehir, na Turquia, país que o mesmo tem ligações familiares.

