Lateral titular do Fluminense atuou apenas uma vez na temporada

Samuel Xavier só atuou pelo Fluminense diante da LDU, do Equador, nesta temporada - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Titular na última temporada, Samuel Xavier foi importante na campanha do título do Fluminense da Libertadores. No entanto, o lateral-direito vive um momento oposto em 2024. Afinal, o jogador só esteve em campo em uma partida, diante da LDU, do Equador, na final da Recopa Sul-Americana, em virtude dos problemas físicos.

Vale lembrar que o elenco principal do Tricolor iniciou a temporada mais tarde que seus adversários. Isso aconteceu, já que os comandados de Fernando Diniz disputaram a decisão do Mundial de Clubes, diante do Manchester City, na Arábia Saudita, em 22 de dezembro de 2023.

Diante disso, o Fluminense não teve a pré-temporada que gostaria, ainda mais com a final da Recopa no início do calendário de 2024. Agora, com duas semanas sem entrar em campo, o clube busca esvaziar o Departamento Médico e recuperar seus atletas para a estreia na Libertadores, dia 3, às 21h30 (de Brasília) contra o Alianza Lima, no Peru.

Leia mais: Exame de Keno não aponta ruptura, e quatro jogadores iniciam transição

Após sentir dores no joelho no aquecimento contra o Sampaio Corrêa, pelo Carioca, Samuel Xavier virou desfalque de última hora, ficando 20 dias fora. Logo depois da final contra a LDU, o lateral sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita, porém, já iniciou o período de transição.

Ao longo deste trimestre, Guga foi o jogador mais utilizado no setor, sendo o reserva imediato. No entanto, no jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Flamengo, o treinador optou por improvisar o atacante Marquinhos na posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.