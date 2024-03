CBF assina acordo com ICSS para promover a integridade no futebol

Ednaldo Rodrigues com executivos da ICSS em Wembley - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

Na véspera do amistoso da Seleção Brasileira contra a Inglaterra, a CBF assinou um acordo com o ICSS (Centro Internacional de Segurança Esportiva). A parceira visa promover uma série de ações de combate à manipulação de resultados e fraudes no futebol. O encontro foi em Wembley, palco da partida de sábado (23). Dorival Júnior, Danilo e Vini Jr, além do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, participaram da reunião. Leila Pereira, presidente do Palmeiras que está como chefe da delegação brasileira, e Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas, também estiveram presentes.

Dessa forma, Ednaldo Rodrigues enalteceu a importância do encontro e externou o esforço da CBF para combater a manipulação de resultados.

“A CBF adota as mesmas medidas implementadas pelas principais organizações esportivas do mundo para a proteção da integridade do esporte e estamos estruturando, com ajuda da FIFA e da CONMEBOL, uma série de iniciativas próprias para combater a manipulação de resultados”, disse Ednaldo.

Estamos construindo um ecossistema para que instituições como o ICSS e a Aliança Global de Integridade Esportiva (SIGA), empresas de monitoramento como Sportadar, Statsperform e Genius, e uma Força-Tarefa de Investigação privada possam trabalhar em conjunto com a CBF, a CONMEBOL e a FIFA para apoiar as autoridades públicas na sua missão de processar criminosos que atuam na manipulação de resultados esportivos”, completou o presidente da CBF.

Assim, com a parceria entre CBF e ICSS, as entidades irão trabalhar juntas para reforçar a integridade no esporte.

