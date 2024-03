Flamengo homenageia Jorge Ben Jor recriando álbum com jogadores

Arte em homenagem ao cantor Jorge Ben Jor - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Jorge Ben Jor, um dos maiores nomes da música brasileira, completa 85 anos nesta sexta-feira (22). Rubro-negro de coração, ele recebeu uma homenagem do Flamengo. Para parabenizar o cantor, o clube carioca recriou algumas capas de álbum musical de Jorge Ben. As artes contaram com as presenças de três jogadores: Gabigol, Bruno Henrique e Igor Jesus.

Gabigol foi o modelo na recriação do álbum “Jorge Ben”, de 1969. Na imagem, o jogador repete a pose feita pelo cantor, segurando um violão. A arte, aliás, conta com imagens de Zico, Júnior, Adílio e Adriano Imperador, outros ídolos rubro-negros.

O álbum conta, aliás, com uma música que cita o Flamengo em sua letra. “País Tropical”, uma das principais faixas do disco, diz: “Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa”.

22 de março: data do nascimento de um dos maiores da história desse país. É dia de celebrar e reverenciar Jorge Ben Jor, ídolo brasileiro e um dos maiores rubro-negros de todos os tempos. Em 1963, ainda jovem, impressionaria por tamanha qualidade. Jovem demais? Mas que nada… o… pic.twitter.com/5Z8FxLdk4e — Flamengo (@Flamengo) March 22, 2024

O ano de 1969 foi importantíssimo para um símbolo de rubro-negrismo. "Jorge Ben", álbum do craque Jorge Ben Jor, arrasava a música nacional. Com um estilo musical cada vez mais maduro e revolucionário, o Babulina se firmava também como compositor. É neste álbum que está aquela… pic.twitter.com/eG8X5vT1m7 — Flamengo (@Flamengo) March 22, 2024

Menos de dez anos depois do lançamento de seu primeiro álbum, Jorge Ben Jor já estava consolidado como um dos nomes mais importantes da música nacional. Os anos 70 trariam ainda mais inovação. Suas letras começavam a abordar questões cada vez mais diversas – em 1971, lançou… pic.twitter.com/8Dx9mICghj — Flamengo (@Flamengo) March 22, 2024

