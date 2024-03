Raul analisa chegada ao Botafogo e fala sobre Lucas Perri: ‘Acompanhei bastante’

Raul é apresentado oficialmente no Nilton Santos - (crédito: Foto: Reprodução/Botafogo TV) Jogada10 Jogada10

Raul está oficialmente apresentado ao Botafogo. A coletiva oficial aconteceu na manhã desta sexta-feira (22/03), no Nilton Santos. O goleiro, dessa forma, analisou sua chegada ao clube e classificou este momento como o “ápice” da sua carreira. O arqueiro, por sinal, pertencia ao São Luiz-RS e vinha se destacando no Campeonato Gaúcho.

“É o ápice da minha carreira. Tenho que fazer a minha parte para que todos reconheçam. Preciso criar meu nome dentro do Botafogo. É importante salientar que a grande oportunidade da minha carreira e preciso salientar isso sim”, disse Raul.

Raul x Perri

No início da apresentação, Alessandro Brito, head scout do clube, fez uma comparação entre Raul e Lucas Perri. O novo contratado, dessa forma, revelou que acompanhava aos jogos do ex-goleiro alvinegro.

“Não conversei com ele (Lucas Perri), mas pude ter o exemplo dele aqui. Acompanhei bastante ele, hoje em dia a gente não consegue ter um planejamento a longo prazo porque os clubes preferem ter um contrato mais curto, mas o Botafogo foi justamente o contrário, então quero fazer por onde essa confiança em mim”, afirmou Raul.

Assim, Raul é um dos 12 reforços do Botafogo para 2024 e chega para disputar posição com Gatito Fernández e John. O goleiro de 26 anos se consolida pelo bom jogo com os pés e deve ser inscrito para fase de grupos da Libertadores. O arqueiro assinou contrato no clube alvinegro até dezembro de 2025.

