Indicado por Mattos, supervisor de futebol também deixa o Vasco

Mais um funcionário está de saída do Vasco. Contratado junto de Alexandre Mattos, o supervisor de futebol do clube, Rodrigo Pelaipe, pediu para sair, nesta sexta-feira (22).

A informação é do “Ge”. Segundo a publicação, o supervisor pediu demissão. O pedido veio logo na sequência da saída de Mattos do cargo de executivo de futebol, na última quinta (21).

Ele chegara em São Januário em dezembro de 2023 a pedido de Alexandre Mattos, com quem trabalhava no Athletico. Outro funcionário que deixou o Cruz-Maltino foi Jomar Ottoni, coordenador de performance. Ele também fora indicado por Mattos para trabalhar no clube.

Rodrigo Pelaipe tem passagens por Grêmio, Corinthians e Ferroviária, além do trabalho no Furacão e em São Januário. A equipe carioca agora volta ao mercado para reestruturar seu departamento de futebol.

