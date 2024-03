Dorival Júnior confirma escalação e diz: ‘Com o tempo teremos uma equipe confiável’

Dorival Júnior durante a coletiva de imprensa - (crédito: Foto: Felipe David / Jogada10) Jogada10 Jogada10

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, concedeu uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22), na véspera do amistoso contra a Inglaterra. Sobre o time que irá iniciar a partida, o treinador confirmou que a formação será a que já está sendo comentada pela imprensa. Além disso, explicou que, com o tempo, a equipe conquistará a confiança do torcedor.

“Eu tentei avaliar por uma única condição: merecimento. Me surpreendi, positivamente, com as condições de todos os convocados. Todos que vieram nos deram uma resposta muito positiva. Uma equipe jovem, montado nos últimos 10 dias, que tivemos apenas três momentos juntos. Porém, tentamos acelerar o processo e espero que encontremos uma ótimo resposta amanhã. Com o tempo teremos uma equipe confiável, não tenho dúvida”, disse Dorival Júnior.

“Acredito que a equipe seja a mesma que esteja aí colocada por todos. Tem sim um valor especial a cada um que ali estará. Acredito que a convocação em si já foi muito especial a todos. Percebi essa aceitação que teve e, acima de tudo, o quanto foi marcante a cada um deles, pelas colocações que ouvi, por algumas postagens que chegaram até nós. Isso aí você se volta ao teu início de carreira, ao momento mais difícil e complicado da vida de cada um deles. Isso estimula outros mais a se preparar. Daqui a pouco poderão ter oportunidade como esses que aqui estão têm nesse instante. Torço para que façamos um grande jogo inicial, porém, com uma preocupação além de tudo isso. Um início seguro de toda a equipe, mas que, acima de tudo, finalizemos bem esse processo. Não tenho dúvidas que isso irá acontecer”, afirmou sobre a escalação.

A expectativa é que o Brasil encare a Inglaterra com: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Sobre estrear em Wembley

Aliás, em seu primeiro jogo no comando técnico da Seleção Brasileira, Dorival júnior falou sobre a estreia em Wembley, um dos principais estádios do futebol mundial.

“O sonho continua sendo, pode ter certeza disso. Ter a oportunidade de jogar uma partida desse nível, principalmente uma estreia com a camisa da seleção brasileira, é natural que tenha um significado especial para qualquer profissional. Brinquei outro dia com a maioria dos amigos da comissão que poder comemorar um título no Maracanã, um título no Morumbi, ter vivido um período maravilhoso na Vila Belmiro e agora ter uma estreia em um estádio emblemático a todos nós, mesmo estando a tantos quilômetros de distância. É um fato importante, marcante, valorizo demais. Para mim, é um momento mais do que especial. Pode ter certeza que tentei me preparar o máximo possível para estar aqui nesse momento’, detalhou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.