Seleção Brasileira enfrentará a Inglaterra com homenagem para Zagallo na camisa

Homenagem para Zagllo no uniforme da Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira fará uma homenagem para Zagallo no amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23), em Wembley, às 16h (de Brasília). A nova camisa azul, que será utilizada pela primeira vez pela Canarinho, contará com um patch especial com a imagem do treinador, que morreu em janeiro deste ano aos 92 anos.

Aliás, além do patch na camisa, a flâmula da Seleção também será em homenagem ao Velho Lobo. Posteriormente, uma ação com Dorival Júnior também mencionará o tetracampeão.

“O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. É uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Neste primeiro jogo da Seleção Brasileira após a morte de Zagallo, não poderíamos deixar de prestar mais uma homenagem, a paixão pela amarelinha que ele fez ecoar pelo mundo, será representada um patch comemorativo, flâmula, placa e também uma homenagem feita pelo próprio Dorival. Precisamos preservar nossa história e valorizar aqueles que fizeram do Brasil a maior seleção do mundo”, afirmou o diretor de Marketing da CBF, Lênin Franco.

Zagallo com a Amarelinha

Zagallo foi campeão das Copas do Mundo de 1958 e 1962 como jogador. Já em 1970, foi o treinador da Canarinho que conquistou o troféu no México. Posteriormente, como coordenador, conquistou o Mundial de 1994.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.