Harry Kane está fora do amistoso contra a Seleção Brasileira

Harry Kane é o maior artilheiro da história da seleção inglesa com 62 gols marcados - Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

A Inglaterra fez, nesta sexta-feira (22), o último treino antes da partida contra a Seleção Brasileira e o capitão Harry Kane não participou das atividades. Momentos depois, o técnico Gareth Southgate, durante entrevista coletiva, confirmou que o atacante será desfalque para enfrentar os brasileiros neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley.

“Harry vai falhar o jogo de amanhã e também é uma grande dúvida para o próximo”, disse o técnico Gareth Southgate durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O maior artilheiro da seleção inglesa trata uma lesão no tornozelo esquerdo, que sofreu na vitória do Bayern de Munique sobre o Darmstadt, pela Bundesliga, no último sábado (16). Apesar do problema, Harry Kane se apresentou em St. George’s Park e manteve o tratamento com o departamento médico da Inglaterra. No entanto, o atacante não conseguiu se recuperar a tempo e será a grande baixa para enfrentar a Seleção Brasileira.

Dessa maneira, Harry Kane se junta a Bukayo Saka, cortado na última quinta-feira (21), dias após se apresentar com um problema no joelho. Além disso, o treinador também confirmou as ausências de Henderson, ex-Liverpool e atualmente no Ajax, e Cole Palmer.

Compromissos da Inglaterra nesta Data Fifa

A Inglaterra recebe a Seleção Brasileira neste sábado, às 17h (de Brasília), em Wembley. A partida marca a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da Canarinho e será o primeiro compromisso das equipes nesta Data Fifa de março. Após o duelo contra o Brasil, os ingleses voltam a Wembley, desta vez para um amistoso contra a Bélgica, na próxima terça-feira (26). Ao mesmo tempo, a expectativa é que Harry Kane também não esteja à disposição para enfrentar os belgas.

