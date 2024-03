Ídolo do Vasco, Geovani revela estar internado em Vitória (ES)

Geovani Silva publicou foto recentemente com Rodrigo Dinamite - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram) Jogada10 Jogada10

Ídolo do Vasco, o ex-meia Geovani, internado desde o último dia 12 no hospital MedSênior, em Vitória (ES), se pronunciou nesta sexta-feira (22) sobre sua saúde. Ele, que tem 59 anos, revelou que sofreu problemas por desidratação, oriundos de inflamação e infecção em seu intestino.

O Pequeno Príncipe da Colina, como é conhecido pela torcida vascaína, deu detalhes de sua condição física em postagem feita nas redes sociais. Revelando, assim, estar sendo medicado e recebendo tratamento com suplementos.

LEIA MAIS: Jair e Paulinho, do Vasco, postam foto; saiba sobre a recuperação da dupla

Vale lembrar que o ex-jogador superou um câncer na coluna vertebral, em 2015. Em 2022, o capixaba fora internado por inchaços no corpo. Geovani aproveitou para agradecer as mensagens e orações.

Confira a nota

“Infelizmente tive que ser internado por uma desidratação por conta de um problema de inflamação e infecção no meu intestino. Estou desde o dia 12/03 sendo tratado pelo time do hospital MedSênior, com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos! Agradeço a todos pelas mensagens e orações, pois Deus tem me sustentado, vivendo e melhorando a cada dia”.

Geovani atuou pelo Vasco durante 12 anos na soma de suas duas passagens pela Colina. A primeira foi de 1982 a 1989. Voltou pouco depois, quando atuou entre 1991 e 1993.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.