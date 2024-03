Primeiro-ministro critica novo uniforme da Inglaterra

Nike realiza mudança nas cores da cruz de São Jorge, padroeiro do país - Foto: Divulgação / Federação da Inglaterra - (crédito: Foto: Reprodução/Nike) Jogada10 Jogada10

Polêmica na Inglaterra. O novo uniforme da seleção inglesa, produzido pela Nike, recebeu muitas críticas no Reino Unido devido à mudança na cor da cruz de São Jorge, que aparece na parte de trás da gola. Antes, ela era vermelha e branca, como na bandeira da Inglaterra, mas agora é uma combinação de azul, roxo e vermelho. Até o primeiro-ministro do país, Rishi Sunak, se juntou às críticas e expressou sua desaprovação à camisa nesta sexta-feira (22).

“Quando se trata das nossas bandeiras nacionais, não deveríamos mexer nelas. São uma fonte de orgulho, identidade, quem somos, e são perfeitas como estão”, disse Sunak à emissora britânica ‘Sky News’.

Por outro lado, a Nike se posicionou em meio às críticas e, por meio de uma publicação nas redes sociais, descreveu a mudança como “uma homenagem ao uniforme de treino da equipe vencedora da Copa do Mundo de 1966”. No entanto, alguns ingleses questionaram a novidade nos comentários do post.

“Somos um parceiro orgulhoso da FA desde 2012 e compreendemos o significado e a importância da Cruz de São Jorge e nunca foi nossa intenção ofender, dado o que significa para os adeptos ingleses. Juntamente com a FA, a intenção era celebrar os heróis de 1966 e as suas conquistas. O acabamento nos punhos é inspirado no equipamento de treino usado pelos heróis ingleses de 1966, com um gradiente de azuis e vermelhos com acabamento roxo. As mesmas cores também apresentam uma interpretação da bandeira na parte de trás da gola”, diz o comunicado.

Compromissos da Inglaterra nesta Data Fifa

Por fim, a Inglaterra fará a estreia do uniforme no amistoso contra a Seleção Brasileira, no estádio de Wembley, em Londres, às 16h (de Brasília). Por fim, os ingleses encerram a Data Fifa de março com o amistoso diante da Bélgica na próxima terça-feira (26), novamente no estádio da capital.

