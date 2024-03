Shola comemora título no Flamengo e cita admiração por Bruno Henrique: ‘Gosto dele’

Shola se destacou na Libertadores Sub-20 - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol) Jogada10 Jogada10

Um dos destaques do título do Flamengo na Libertadores Sub-20, o atacante Elijah Oluwashola celebrou o momento. O nigeriano de 19 anos, mais conhecido como Shola, afinal, falou em entrevista à “Globo” e abriu o jogo também sobre a saudade da família.

“Eles (familiares) estão muito felizes e empolgados que estou aqui e estou indo bem. E também felizes por eu estar crescendo na minha carreira, por eu ter ganhado a Libertadores, que foi meu primeiro troféu. Eu mandei para eles as fotos e também o vídeo (do gol marcado contra o Boca). Mas meu sonho é apenas me tornar um jogador de sucesso. Todo mundo quer se tornar um jogador de sucesso, alcançar tudo. Eu quero conquistar tudo para estar nos melhores clubes do mundo. E agora estou num deles, então é bom”, disse Shola.

O ponta-esquerda deu uma assistência (na estreia) e marcou um gol (na final) no torneio continental. Veloz, ele diz que se inspira em Bruno Henrique, ídolo do time profissional rubro-negro, e que tem características parecidas.

“Digo que realmente gosto de todo mundo. Eu não sei, gosto de estar no profissional. Eu acho que vou mencionar, eu esqueci (o nome). Ele usa a 27, é veloz. É alto, preto. Ele joga pela ponta e costuma correr muito. Gosto do estilo de jogo dele. Toda vez que ele joga, eu tento aprender algo com ele”, afirmou.

Vai ou fica?

Shola está emprestado ao Flamengo pelo Remo Stars (NIG). Segundo o jornalista Venê Casagrande, o CSKA Moscou (RUS) fez uma oferta para contratar o atleta nigeriano, mas o Rubro-Negro tem opção e preferência de compra. No que depender do técnico Mario Jorge, aliás, o atacante segue no Ninho do Urubu.

“Infelizmente, eu não tenho esse voto (de definir se Shola fica ou não). Eu acredito que é uma decisão construída por muitas mãos, e o profissional precisa participar disso. Mas, se depender do meu voto, eu vou sentar com todos, analisar o melhor caminho e votar para que ele permaneça”, disse o técnico do sub-20 na chegada do Uruguai após o título da Libertadores.

