Colômbia conquista vitória inédita contra Espanha

A Colômbia fez história no Estádio Olímpico de Londres nesta sexta-feira (22) e conquistou uma vitória inédita ao bater a Espanha por 1 a 0 em amistoso nesta Data Fifa de março. Com um golaço de Daniel Muñoz, em jogada construída por Jamez Rodríguez e Luis Díaz, no segundo tempo, os sul-americanos confirmaram a boa fase e chegaram a 20 jogos de invencibilidade.

O jogador do São Paulo fez um grande lançamento para o atacante do Liverpool, que deu um belo drible no adversário antes de cruzar para Muñoz bater de voleio e confirmar o triunfo.

Dessa maneira, a Colômbia venceu a Espanha no quarto amistoso da história entre as seleções. Antes, as equipes haviam se enfrentado em 1981, 2011 e 2017, com dois empates e uma vitória da Espanha.

Ao mesmo tempo, o técnico Nestor Lorenzo, chegou a 12 vitórias e cinco empates no comando da seleção colombiana. Sob o comando do argentino, a seleção aparece como a única invicta nas Eliminatórias da América do Sul, na terceira posição geral.

Além disso, a Colômbia encerrou uma série de oito jogos de invencibilidade. Mas, os espanhóis já confirmaram a classificação para a Eurocopa, que será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho na Alemanha.

Por fim, a Espanha agora muda suas atenções para o próximo compromisso nesta Data Fifa de março. Os espanhóis encaram a Seleção Brasileira na próxima terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, em Madri, para manter a preparação para a Eurocopa.

Veja o golaço da Colômbia:

olhem o passe do James na origem da jogada do gol da Colombia ESSE CARA É DIFERENTE! ????????????pic.twitter.com/9IfxVqqIOU — colunatricolor (@colunatricolor) March 22, 2024

