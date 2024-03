São Paulo e Ferroviária empatam pelo Brasileirão feminino

Ferroviária e São Paulo fizeram jogo equilibrado no CT de Cotia - (crédito: Foto: Cárila Covas/Ferroviária SAF)) Jogada10 Jogada10

Na noite desta sexta-feira (22/3), na partida que abriu a terceira rodada do Brasileirão-2024, São Paulo e Ferroviária ficaram no 1 a 1. O jogo foi na casa são-paulina, o CT de Cotia. Os gols foram no segundo tempo, com as visitantes saindo na frente com Micaelly. O São Paulo empatou com Mariana Santos.

Resultado ruim para ambas. Afinal, tanto as Guerreiras Grenas quanto as São-Paulinas foram aos cinco pontos. Um atrás do Corinthians, que ainda vai jogar na rodada (nesta segunda-feira) com o lanterna Flamengo.

Ferroviária sai na frente; São Paulo empata

O primeiro tempo começou muito amarrado, com os times até tentando finalizar, mas sem muito perigo. O melhor que a Ferroviária conseguiu foram chutes de fora da área. Já as são-paulinas até conseguiam bosn cruzamentos, mas sem conseguir o arremate. No fim da etapa, a Ferroviária saiu com mais posse 54% e finalizações (9 a 7), mas o placar não saiu do zero.

No segundo tempo, vieram os gols. Aos 21 minutos do segundo tempo a Ferroviária chegou ao 1 a 0 num lance inusitado. Numa falta na esquerda, Micaelly cobrou. Só que o chuveirinho passou por todas as jogadoras e foi em direção do gol. A goleira Carlinha foi lenta no lance e a bola entrou.

Contudo, o São Paulo estava bem no jogo e empatou aos 34, também num lance de chuveirinho. Uma falta levantada na áraa foi mal rebatida pela zaga das Grenás e sobrou opara Mariana Santos pegar muito bem na bola, sem chance para Luciana. No fim, a Ferroviária quase fez o gol da vitória. Aos 44, Duda Santos chutou no travessão de Carlinha, que ainda roçou na bola antes de bater no poste.

