Inter testará atacante antes da semifinal do Gauchão

Internacional ainda mantém esperanças de aproveitar Enner Valência na segunda-feira (25) - (crédito: ricardo duarte) Jogada10 Jogada10

Ausente dos treinamentos no centro de treinamento Parque Gigante devido a uma lesão no pé direito, Enner Valencia passará por um último exame para determinar sua disponibilidade para o confronto do Inter contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, na próxima segunda-feira (25). Até então, o atacante é a grande incógnita do time vermelho para a semifinal do Campeonato Gaúcho. As informações são da Rádio Gaúcha.

Não se trata, em resumo, de um segredo planejado para confundir o oponente. Após se recuperar de uma torção no tornozelo direito sofrida no clássico Gre-Nal da fase inicial, o jogador número 13 recebeu um golpe no mesmo pé durante o jogo de ida contra o Juventude, em Caxias do Sul. Dessa forma, acabou substituído no começo do segundo tempo.

“Ele sofreu outro impacto na mesma região. Não tenho informações sobre sua condição atual. Sabemos que precisamos substituí-lo. O mais importante é o período de descanso. Isso também faz parte. Descanso é uma parte crucial”, comentou o técnico Eduardo Coudet ainda no Estádio Alfredo Jaconi, no último domingo (17).

Enner Valência pode ficar no banco

Sendo assim, as dores resultaram no desfalque do jogador, que estava convocado para participar de dois amistosos com a seleção equatoriana nos Estados Unidos. Desde então, ele tem passado por tratamento médico, inclusive utilizando o método de plasma rico em plaquetas (PRP), que acelera a cicatrização de lesões.

Contudo, há a esperança no Beira-Rio de que o jogador, conhecido por sua robustez física, possa ao menos figurar no banco de reservas. Se ele não começar a partida, Lucca é a opção imediata. O Inter tem mais duas sessões de treino, no sábado (23) e no domingo (24), para decidir a escalação para o jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.