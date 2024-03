Mbapé afirma que não há definição sobre o seu futuro

Seleção francesa joga amistoso com a Alemanhã neste sábado (25) - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Kylian Mbappé tem sido o centro das atenções nesta sexta-feira (22) na preparação para o amistoso entre a seleção francesa e a Alemanha em Lyon. O atacante do PSG e capitão dos ‘Les Bleus’ compareceu à coletiva de imprensa e comentou sobre seu futuro imediato após o anúncio em fevereiro de que deixará o clube parisiense no final desta temporada, possivelmente para se juntar ao Real Madrid.

O atacante, aliás, do PSG foi questionado sobre seu futuro: “Não anunciei nada porque não tenho nada a anunciar. Se não o fiz é porque não tenho nada a anunciar. Estamos em um sprint final. Nosso objetivo é manter o foco em todas as competições. A ideia de conquistar um triplete (Ligue 1, Copa e Champions) é mais importante do que ficar ou não. Meu futuro é irrelevante. Todo mundo no clube está focado em terminar bem a temporada e minhas energias estão concentradas nisso”, destacou.

“Quando chegar a hora de anunciar, o farei. Nunca me escondi. Sinto desapontá-los, mas não tenho nada emocionante para anunciar”, enfatizou o astro francês, que, no entanto, assegurou que antes da Eurocopa na Alemanha deste verão, “vou me concentrar na seleção francesa quando chegar a Euro. Acredito que até lá tudo estará resolvido”, frisou.

Mbapé nega pressões externas

O craque, ademais, negou estar sendo pressionado pelas altas esferas políticas e esportivas de seu país para continuar no futebol francês.

“Com tudo o que está acontecendo? Eu tenho uma pergunta, quando você vê minhas últimas atuações, você vê alguém afetado? Eu sempre estou focado no que acontece em campo. Meu objetivo é render nos jogos. Não sou responsável pelo que é falado fora”, embora tenha reconhecido estar ciente do que é dito sobre ele: “Mas eu vejo, entendeu?”.

Por fim, sobre sua possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris, Mbappé comentou: “Sempre disse que são especiais para mim e gostaria de participar. Mas a decisão final não cabe a mim. Tudo está nas mãos de outra pessoa. Não tenho nenhuma informação sobre se vão me permitir ir. Se eu for, será um sonho. Se não, aceitarei”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.