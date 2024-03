Raphael Veiga se anima com retorno do Palmeiras ao Allianz

Raphael Veiga destaca atmosfera diferente na casa alviverde - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

A volta do Palmeiras ao Allianz Parque, que terá durado quase dois meses, enfim se encerra na próxima semana. A equipe recebe o Novorizontino, pelas semifinais do Paulistão, na próxima quarta-feira (27), pondo fim a uma longa espera dos jogadores. Alívio este que atingiu um dos principais jogadores do Alviverde, o meia Raphael Veiga.

O campo esteve interditado por conta de uma troca no gramado sintético. Depois de avanços significativos na obra, nas últimas semanas, o estádio acabou finalmente liberado. Até então, a equipe mandava seus jogos na Arena Barueri, onde se manteve invicta no Estadual. Mesmo assim, o camisa 23 destaca que não era igual a atuar em casa, onde a equipe se sente melhor do que em qualquer outro lugar.

“Quando jogamos na Arena Barueri, nossa torcida compareceu, mas sabemos que não é a nossa casa. O Allianz Parque é diferente, sempre falei isso. Porque a atmosfera é diferente, o clima, a logística. Enfim, a gente se sente diferente”, afirmou Raphael Veiga.

O Palmeiras dá sequência à sua rotina de treinos neste sábado, visando o compromisso da próxima quarta. Posteriormente, terá sua estreia na Libertadores, marcada para o dia 3, contra o San Lorenzo, na Argentina.

