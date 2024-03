Argentina, sem Messi, vence El Salvador em ritmo de treino

Lautaro Martínez tenta a finalização. Artilheiro do Italiano (com a camisa da Inter) passa em branco na vitória da Argentina - - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Argentina, sem Messi, fez o seu primeiro amistoso data-Fifa nesta sexta-feira (22/3). Nos Estádios Unidos, no Lincoln Field, na Filadélfia, bateu El Salvador por 3 a 0. Romero, Enzo Fernández e Lo Celso fizeram os gols dos Hermanos, atuais campeões do mundo.

Di María foi o capitão e fez ótima partida, comandando os atuais campeões do mundo a um triunfo facílimo diante de um rival que é apenas o 81º do ranking da Fifa. Aliás, Na próxima terça-feira a Argentina voltará a campo nos EUA. Enfrentará a Costa Rica no Coliseu, em Los Angeles. Caso vença, completará 11 meses na liderança do ranking da Fifa.

Argentina vence como bem entende

O jogo foi um massacre argentino. Os salvadorenhos mal chegavam próximo à área e os números finais indicaram a ampla superioridade dos Hermanos: 80% de posse 23 finalizações a 3. Assim, o resultado não espelhou bem o que foi o jogo, pois os campeões do mundo mereciam placar mais dilatado.

O primeiro gol saiu aos 16 minutos, com Romero cabeceando um escanteio cobrado por Di María. Depois de muitas oportunidades deperdiçadas, a Argentina fez 2 a 0 com Enzo Fernández, quase em cima da linha concluindo uma espirrada de chute de Lo Celso. E foi exatamente Lo Celso que, numa bela jogada, que ampliou, já aos sete minutos da etapa final. Daí para a frente, com as entradas de alguns reservas muito motivados, a Argentina seguiu pressionando. Mas a bola não entrou. A melhor chance nestes últimos minutos foi de Garnacho. O atacante do Manchester United entrou livre. Porém, chutou por cima.

Enfim, El Salvador respirou aliviado com a derrota por apenas 3 a 0. São 21 jogos sem uma vitória sequer. Na próxima terça-feira, fará mas um amistoso, no Texas (BBVA Stadium). Mas diante de um adversário de seu nível: Honduras (78º do ranking). Aliás, são arquirrivais.

