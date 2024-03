Gerson tira cateter e dá passo para retorno ao Flamengo após cirurgia

Gerson fez seis jogos pelo Flamengo em 2024 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

O meio-campista Gerson deu mais um passo para voltar a jogar pelo Flamengo. Afastado dos gramados há mais de um mês por conta de um problema renal, que o obrigou a passar por uma cirurgia, o atleta retirou um cateter das vias urinárias nesta sexta-feira.

Dessa forma, Gerson voltará a fazer trabalhos leves a partir de segunda-feira. De acordo com o “ge”, a expectativa é de que o jogador fique à disposição de Tite em cerca de um mês. Assim, além de readquirir a forma física, ele precisa dar as respostas a eventuais dores durante o processo.

A última partida de Gerson pelo Rubro-Negro aconteceu no dia 15 de fevereiro, na vitória sobre o Bangu. Três dias depois, porém, o Coringa precisou ser internado por conta de fortes dores renais. O diagnóstico foi de hidronefrose (dilatação do rim provocada pela obstrução ou pelo bloqueio da passagem da urina em algum ponto de via urinária). No dia 1º de março, ele passou pelo processo cirúrgico chamado pieloplastia.

Capitão com Tite, o meio-campista terá de recuperar seu espaço. Inicialmente segundo volante, Gerson viu De la Cruz ir bem na função. Em sua volta, aliás, o Coringa terá uma novidade não tão nova, já que voltará a usar a camisa 8, que utilizou em sua primeira passagem pelo Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.