Botafogo volta aos treinos com três retornos importantes

Fábio Matias segue à frente do Botafogo enquanto novo técnico não chega - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo se reapresentou nesta sexta-feira após folga na Data-Fifa. E o elenco alvinegro teve retornos importantes, já que o goleiro John e os atacantes Luiz Henrique e Jeffinho voltaram a treinar. Os três estavam lesionados e foram desfalques nos últimos jogos.

Ainda sob o comando de Fábio Matias, o Botafogo iniciou a preparação para a final da Taça Rio. Na próxima quarta-feira o Alvinegro encara o Boavista, no primeiro jogo da decisão. No dia 31 as equipes fazem o jogo de volta. Já no dia 3 de abril, porém, o Glorioso estreia na Libertadores contra o Junior Barranquilla (COL), em casa.

LH de volta! ?????? #VamosBOTAFOGO ???? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/tFAMHudu9L — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2024

JEEEEFF! ?????? #VamosBOTAFOGO ???? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/nNGDz4jIzo — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2024

JOHN VICTOR! ?????? Goleiro também retorna aos treinos com o grupo! ???????? #VamosBOTAFOGO ???? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/1F2CJbsNMl — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2024

John e Jeffinho tiveram lesões na perna direita. O goleiro sofreu problema no músculo adutor da coxa, enquanto o atacante machucou a posterior da coxa. Já Luiz Henrique, principal contratação alvinegra na temporada, contundiu a panturrilha esquerda.

Outro que está perto de retornar aos gramados é o volante Patrick de Paula, que não joga há mais de um ano. O meio-campista teve lesão multiligamentar no joelho esquerdo em fevereiro de 2023 e desde então é desfalque. O jogador já treina em campo, mas ainda voltou a jogar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.