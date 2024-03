Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza joga para garantir vaga à próxima fase da Copa do Nordeste - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC) Jogada10 Jogada10

Fortaleza e Vitória se enfrentam na noite deste sábado (23), às 20h30, pela sétima e penultima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O jogo acontece na Arena Castelão, na capital cearense. Os donos da casa somam oito pontos e ocupam a vice-liderança do Grupo B. Com a mesma pontuação, todavia, o Vitória é penúltimo colocado no Grupo A. Só que, mesmo assim, ainda pode se classificar dependendo de uma combinação de resultados.

Onde Assistir

O canal por assinatura Nosso Futebol e o SBT (para o nordeste) transmitem a partida.

Como chega o Fortaleza

A equipe do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda vem de derrota no clássico contra o Ceará, quarta-feira (20). Desse modo, entra em campo em busca de recuperação diante de sua torcida. Embora a situação na tabela seja confortável, uma vitória, além de garantir a vaga na próxima fase, inegavelmente acalma os ânimos no Leão do Pici.

A boa notícia para o treinador, por fim, é a volta do zagueiro Britez após cumprir suspensão. Entretanto, Tinga, vetado pelo departamento médico, está fora.

Como chega o Vitória

O Leão da Barra precisa vencer para seguir com chances de classificação às quartas-de-final. Além da pressão pela conquista dos três pontos, o Vitória, assim como o adversário, vem de derrota em clássico. Também na quarta-feira (20), o Bahia venceu por 1 a 0. Em busca da recuperação, o técnico Léo Condé tem problemas para escolher o onze inicial. O volante Dudu está vetado pelo Departamento Médico. Além dele, o atacante Matheus Gonçalves, expulso no Ba-Vi, também não poderá atuar.

FORTALEZA X VITÓRIA

Copa do Nordeste – 7ª rodada

Data e horário: 23/03/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Kauan, Pochettino e Calebe; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira

Assistentes: Maxwell Rocha Silva e Esdras Mariano de Lima Albuquerque

