Diário de viagem: a ida profissional ao lendário Wembley Stadium

Ao fundo, o arco gigantesco e parte do estádio de Wembley - (crédito: Foto: Felipe David Rocha/Jogada10)

Olá, amigo Joganauta! Após ser impactado com a imponência da libra esterlina e o excelente transporte público de Londres nos primeiros dias, a escala de trabalho me proporcionou algo que nem mesmo o meu chefe conhecia: o lendário Estádio de Wembley.

Do hotel em que estou em South Harrow, foram dois ônibus – aqueles vermelhinhos de dois andares – até chegar ao Stadium. Duração de 45 a 50 minutos. Mas nada era obstáculo, e o dia prometia. Afinal, estar no berço do futebol, a Inglaterra, e em uma casa à sua altura, foi impactante. O estádio, aliás, que Pelé chamou de Catedral do Futebol.

Localizado no subúrbio londrino de Wembley Park, o fantástico estádio saltou aos meus olhos ainda dentro do veículo. E isso em meio aos prédios que o rodeiam. Mais especificamente, uma parte do Wembley Stadium e o arco gigante de 133 metros que o atravessa e serve como suporte para o teto móvel que abriga todos os assentos.

E olha que a capacidade deste que é o maior estádio do Reino Unido e o segundo maior da Europa – superado apenas pelo Camp Nou, em Barcelona – é de 90 mil espectadores.

Cadê as informações sobre o amistoso nas ruas?

Senti falta de divulgação sobre o friendly match, nos arredores do local. Afinal estamos falando de Inglaterra x Brasil. Não vi em momento algum um super cartaz ou um letreiro eletrônico com informações sobre o amistoso.

Mas, pasmem. O fato curioso é que, ao conversar com pessoas nas ruas, a maioria estava ciente do evento e me falava: “Sim, é nesse sábado. Estamos ansiosos por esse jogo contra o Brasil”. Fiz, aliás, uma matéria especial sobre esse assunto. Confira neste sábado no Jogada10.

Enquanto a Seleção treinava após a imprensa ter autorização para acompanhar apenas os 15 minutos iniciais do aquecimento, foi a hora de explorar as áreas permitidas para acesso no estádio. Assim, o impacto foi grande, e a expectativa para o sábado, dia do grande jogo, só aumentou.

Tive um tempinho até para falar com o icônico Galvão Bueno, que fez uma visita amigável ao local e também participou da coletiva de imprensa. Perguntei a ele sobre o que esperar dadeste começo de novo ciclo da Seleção. Acompanhe neste sábado, matéria com ele no www.jogada10.com.br.

A entrevista do técnico Dorival Júnior se deu após o treino. Com o conteúdo em dia e as matérias devidamente no ar, com o valoroso suporte da equipe Jogada10 no Brasil, foi chegada a hora de ir embora.

Mais uns 50 minutinhos até o retorno ao hotel, liguei o notebook e continuei a trabalhar. Jornalista não pode parar. É isso aí! Até a próxima!

