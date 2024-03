Desde 1966 que Flamengo não decide o Carioca contra time fora do trio Flu, Vasco e Bota

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam na final do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Nova Iguaçu avançaram nas semifinais e são os finalistas do Campeonato Carioca de 2024. Portanto, os clubes agora se enfrentam em dois jogos e disputam pelo título da competição. A equipe rubro-negra, dessa forma, vai reencontrar um time que não seja do trio Vasco, Fluminense e Botafogo pela primeira vez em 58 anos.

A última vez que isso ocorreu foi em 1966. Flamengo e Bangu se enfrentaram na final do Campeonato Carioca. Na época, os banguenses venceram os rubro-negros por 3 a 0 e se sagraram como campeões do Estadual. Os times viviam bons momentos na temporada e também haviam sido finalistas na edição anterior.

Finais do Flamengo no Carioca

De 1966 até 2024, Flamengo disputou 39 finais do Campeonato Carioca e só enfrentou os três principais rivais neste período. O clube rubro-negro atualmente conta com 37 títulos e é o maior vencedor do Estadual no Rio de Janeiro. O Fluminense, por sinal, está na segunda colocação do ranking, com 33 taças conquistadas.

O Flamengo chega forte para conquista do 38° título do Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores rubro-negros estão invictos na competição, foram campeões da Taça Guanabara e sofreram apenas um gol em 2024. Tite, que sempre prezou muito pela defesa em seus trabalhos, vem conseguindo montar um sistema equilibrado nesta temporada.

A final do Campeonato Carioca de 2024 está próxima de começar. O jogo de ida acontece no sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã. O duelo de volta é no domingo (07/04), também no Maracanã. O horário do segundo confronto ainda não está definido.

