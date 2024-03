Neste sábado (23/3), o Brasil visita a Inglaterra, em Wembley, para o seu primeiro amistoso nesta data-Fifa. O duelo que marcará a estreia do técnico Dorival Jr no comando dos Canarinhos, e com um grupo bastante renovado, será às 16h (de Brasília). A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura para este clássico internacional. O esquenta começa com um pré-jogo a partir das 14h. E com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares está na narração.