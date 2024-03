Rússia x Paraguai: amistoso é cancelado após ataque terrorista em Moscou

Atiradores invadiram casa de shows enquanto a banda Picnic se preparava para se apresentar - (crédito: Foto: Montagem de reprodução de vídeo CNN Brasil) Jogada10 Jogada10

O amistoso entre Rússia e Paraguai, marcado para a próxima segunda-feira (25/3), não acontecerá mais. O cancelamento se dá em razão ao ataque terrorista em Moscou, nesta sexta-feira, que deixou mais de 130 pessoas mortas numa casa de shows.

“Na situação atual, juntamente com nossos colegas do Paraguai, decidimos não realizar uma partida entre nossas equipes, mas iremos organizá-la posteriormente. O jogo não poderá acontecer em março, pois a janela da Fifa termina na terça-feira e os jogadores da seleção nacional são obrigados a retornar aos seus clubes. Discutimos que com certeza realizaremos essa partida no futuro”, disse Alexander Dyukov, presidente da União Russa de Futebol.

A partida aconteceria na VTB Arena, que é a casa do Dínamo de Moscou. Os paraguaios, aliás, já estavam em solo russo treinando para o duelo.

Na sexta-feira, homens armados invadiram a casa de shows Crocus City Hall, na capital russa, e abriram fogo contra o público, deixando mais de 130 pessoas mortas. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, considerado o mais letal da história da Rússia nos últimos 20 anos. O Kremlin informou que prendeu 11 suspeitos, incluindo quatro supostos atiradores.

