Tiago Nunes, ex-Botafogo, acerta com clube do Chile

Demitido do Botafogo do Botafogo há um mês, o técnico Tiago Nunes está de clube novo. Na última sexta-feira, o profissional de 44 anos acertou com a Universidade Católica, do Chile, e chegará ao clube de Santiago nos próximos dias.

“Desde que o conhecemos, ficamos convencidos de que poderia ser um treinador ideal para esta equipe, pelo trabalho que o antecedeu e pelas suas características pessoais e profissionais, além das múltiplas referências que tínhamos sobre o seu trabalho. Desde o início manifestou interesse e conhecimento da realidade do clube. É um profissional com uma carreira marcante, campeão da Copa Sul-Americana e da Copa Brasil, além de vários torneios regionais no Brasil, que temos certeza que tem os elementos e a trajetória necessária para colocar a Católica no lugar que deveria estar”, disse Juan Tagle, presidente do clube chileno.

Tiago Nunes chegou ao Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro 2023, mas não fez grande trabalho. O Alvinegro, que vivia momento delicado no torneio nacional, perdeu o título. Neste ano, afinal, após derrota no jogo de ida da segunda fase prévia da Libertadores, a direção alvinegra optou pela demissão somente após 15 jogos.

Além do Botafogo, Tiago Nunes passou também por Athletico-PR, onde ganhou uma Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele comandou ainda Corinthians, Grêmio e Ceará, mas sem sucesso. No Peru, treinou o Sporting Cristal antes de chegar ao Glorioso.

¡Bienvenido, Profesor Tiago Nunes! ???????? El Director Técnico brasileño selló su vínculo con #LosCruzados hasta el término de la temporada 2024 ??? Con extensa carrera en su país natal y un reciente paso por Sporting Cristal ????????, el DT suma en su palmarés una Copa Sudamericana ????,… pic.twitter.com/3Q0Yy9UZDF — Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2024

