Grêmio x Fluminense no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. Afinal, neste domingo, o Grêmio recebe o Fluminense pela terceira rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, às 15h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Grêmio TV, no Youtube, a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

As Gurias Gremistas chegam motivadas depois de vitória sobre o Botafogo no meio de semana, mas não querem se acomodar. Em casa, a equipe de Thaissan Passos espera mais um triunfo, afinal o objetivo é ficar na parte de cima da classificação.

Como chega o Fluminense

As Guerreiras Tricolores jogaram a última rodada no Rio Grande do Sul, contra o Internacional, e agora enfrentam o rival Grêmio. Depois de empate contra as Coloradas, porém, as comandadas de Hoffmann Túlio querem mais três pontos para seguirem na briga no topo da classificação.

GRÊMIO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Feminino 2024 – Terceira rodada

Data e horário: 24/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS)

GRÊMIO: Vivi; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos (Brito) e Caty (Raissa Bahia); Jessica Peña, Dayana Rodríguez e Raquel Fernandes; Cássia, Giovaninha e Ludmila (Rafa Levis). Técnica: Thaissan Passos

FLUMINENSE: Amanda Coimbra; Flávia Gil, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Camila, Carol e Camila Pini; Cacau, Carla Nunes e Kamilla. Técnico: Hoffmann Túlio

Árbitra: Adeli Mara Monteiro (SP)

Assistentes: Juarez de Mello Junior (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

