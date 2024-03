Renato tem duas dúvidas para montar o Grêmio contra o Caxias

Renato tenta o quinto título gaúcho como treinador do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio enfrenta o Caxias na próxima terça-feira, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão, mas o técnico Renato Portaluppi ainda não definiu a equipe. Isso porque o treinador tem duas dúvidas, segundo a “GZH”, que matutam a cabeça do treinador.

No jogo de ida da semifinal, o Imortal venceu o Caxias do Sul por 2 a 1, com gols de Cristaldo e Diego Costa. Dessa forma, o Grêmio tem a vantagem do empate para chegar em mais uma decisão do torneio estadual.

A primeira dúvida do técnico gremista está no gol. O argentino Agustín Marchesín está recuperado de lesão, mas não atua desde o dia 25 de fevereiro, na derrota para o Internacional. Caíque jogou como titular nas últimas partidas e deu conta do recado.

No meio-campo a questão é se Mathías Villasanti conseguirá jogar. O paraguaio foi convocado para defender sua seleção nesta Data Fifa, mas o jogo do Paraguai, marcado para segunda-feira, foi cancelado. A seleção sul-americana enfrentaria a Rússia em Moscou, mas um atentando na capital do país na última sexta-feira resultou no cancelamento do amistoso. Dessa forma, caso ele não consiga voltar a tempo, Dodi e Du Queiroz brigam pela vaga.

