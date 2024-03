Atlético-MG acerta com Gabriel Milito e aguarda chegada do treinador

Gabriel Milito teve passagem pelo Barcelona como jogador - (crédito: Foto: Mauro Pimental/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Atlético-MG já tem seu novo treinador. Trata-se de Gabriel Milito, que acertou com o Galo e vai desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias. O profissional está sem clubes desde que deixou Argentinos Juniors (ARG) em agosto do ano passado.

Segundo o “ge”, aliás, Milito deverá chegar a Minas Gerais na próxima segunda-feira para assinar contrato. O vínculo, afinal, terão duração de pouco mais de um ano e meio, até o final de 2025.

Após a demissão de Felipão, na quarta-feira, o Atlético tinha Gabriel Milito como plano A. Dessa forma, o diretor Victor viajou à Argentina no dia seguinte para negociar com o treinador e agilizar o negócio. A expectativa é de o profissional traga consigo outros auxiliares.

Além do Argentinos Juniors, Milito passou também por Estudiantes (ARG), Independiente (ARG) e O’Higgins (CHI).

O Atlético-MG pretende regularizar Gabriel Milito no decorrer da semana para que ele faça sua estreia no próximo sábado, na final do Campeonato Mineiro. O Galo encara o Cruzeiro pelo jogo de ida, na Arena MRV, às 16h30 (de Brasília). A volta será no dia 7 de abril, no Mineirão.

