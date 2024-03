Palmeiras x Botafogo no Brasileirão Feminino: onde assistir e escalações

Palmeiras e Botafogo medem forças no Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Mauro Horita/CBF) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Botafogo estão próximos de medirem forças no Brasileirão Feminino. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (24/03), às 10h (Horário de Brasília), no Jayme Cintra, em Jundiaí, pela terceira rodada do campeonato.

Onde assistir

A TV Palmeiras transmite o jogo entre Palmeiras e Botafogo.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras está na sexta colocação do Brasileirão Feminino, com uma vitória e um empate. O ataque alviverde vem sendo bem eficiente neste começo de campeonato. Afinal, já são cinco gols marcados nas duas primeiras rodadas da competição. Aliás, Yamila Rodríguez, Lais Estevam e Amanda Gutierrez são responsáveis pelas construções ofensivas e devem iniciar em campo como titulares.

Como chega o Botafogo

O Botafogo não teve um bom início no Brasileirão Feminino. Afinal, as jogadoras alvinegras tiveram um empate e uma derrota nas primeiras rodadas. O Glorioso, dessa forma, vai em busca da primeira vitória no campeonato. A expectativa de gols está em Kélen Bender e Nathane Fabem, dupla de ataque botafoguense.

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro Feminino 2024 – Terceira rodada

Data e horário: 24/03/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP

PALMEIRAS: Amanda Souza; Poliana, Patrícia Maldaner e Bruna Calderan; Letícia Moreno, Juliete, Ingryd e Brena; Yamila Rodríguez, Lais Estevam e Amanda Gutierrez. Técnica: Camilla Orlando.

BOTAFOGO: Michelle; Nalon (Bruna), Káren, Driely e Chai; Jordana, Bárbara e Mayara Vaz; Duda Basílio, Kélen Bender e Nathane Fabem. Técnico: Jorge Barcellos.

