Flamengo mira contratação de volante do Porto

O Flamengo segue de olho no mercado para reforçar o elenco para a sequência da temporada. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro vai buscar a contratação do volante André Franco, de 25 anos, que pertence ao Porto, de Portugal.

Além disso, não será a primeira vez que a diretoria rubro-negra vai tentar a contratação de André Franco. Na janela de transferências no início deste ano, o Flamengo chegou a oferecer uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do volante, mas acabou sendo recusada pelo Porto.

O Rubro-Negro busca uma recomposição no elenco após a saída de Thiago Maia para o Internacional e André Franco agrada a comissão técnica do Flamengo.

André Franco, nascido em Portugal, é revelado pelo Sporting e passou pelo Estoril antes de se juntar ao Porto em 2022. Na temporada atual, ele disputou 23 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

