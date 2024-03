Corinthians faz coletivo durante a pausa da Data Fifa

Jogadores do Timão durante o coletivo no CT Joaquim Grava - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

A pausa para Data Fifa de março está movimentada no Corinthians. Neste sábado (23), o elenco fez atividades na academia e depois foram para o campo do CT Joaquim Grava, onde o técnico António Oliveira comandou um coletivo.

Na última sexta-feira (22), o Corinthians teria um jogo-treino com o Santos, mas o confronto foi cancelado devido a um acidente de trânsito, que fez a delegação alvinegra ficar presa no engarrafamento.

No entanto, Fausto Vera e Igor Coronado não participaram do coletivo. Os dois fizeram atividades com bola em outro setor do CT Joaquim Grava, onde treinaram focados na transição física para retornar aos gramados. Os outros desfalques ficaram por conta de Diego Palacios, em recuperação de lesão, enquanto Félix Torres e Romero estão a serviço das seleções de Equador e Paraguai, respectivamente.

Após o treinamento na manhã deste sábado, os jogadores ganharam folga neste domingo (24) e se reapresentam na segunda-feira (25). Assim, o elenco retorna para seguir com os preparativos para o amistoso contra o Londrina. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (27), às 20h, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel, no Paraná.

O próximo compromisso oficial do Corinthians será no dia 2 de abril, às 21h30, contra o Racing, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

