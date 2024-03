Alemanha marca gol na França aos sete segundos de jogo

Wirtz marca gol relâmpago em amistoso - (crédito: Photo by Olivier Chassignole / AFP) Jogada10 Jogada10

França e Alemanha disputaram um amistoso na tarde deste domingo (23/03), em Lyon. Além da força e da qualidade das duas seleções, teve um fato curioso e histórico que aconteceu no primeiro lance do clássico.

Afinal, aos sete segundos de jogo, Wirtz recebeu um passe de Kroos e fez um golaço de fora da área, marcando um dos gols mais rápidos da história do futebol. O fato gerou uma enorme repercussão nas redes sociais.

Joia da Alemanha

Aliás, Wirtz é cria do Bayer Leverkusen e vem se destacando na Bundesliga. O meia-atacante de 20 anos, que teve passagens pelas categorias de base da Alemanha, tem mostrado muita personalidade na seleção profissional. O jogador iniciou em campo como titular neste domingo (23/03) e acabou sendo um dos destaques do amistoso.

O próximo amistoso da Alemanha acontece na terça-feira (26/03), diante da Holanda, às 17h (Horário de Brasília), no Deutsche Bank Park. Depois do gol relâmpago e da boa atuação no clássico diante da França, Wirtz chega confiante e motivado para segunda partida da Data-Fifa.

