Ceilândia derrota Gama, por 4 x 3, e avança à final do campeonato do DF

O Ceilândia está na final e vai buscar o tricampeonato no Candangão de 2024. Neste sábado (23/3), o Gato Preto venceu o Gama, por 4 x 3, no Estádio do Abadião, pelo jogo de volta da semifinal. Com o avanço para a decisão, a equipe garantiu uma temporada 2025 recheada de competições, com vagas na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Verde, pois os dois finalistas da liga local recebem estes benefícios. O segundo finalista será definido no confronto entre Capital e Brasiliense, neste domingo (24/3), às 15h30, no Estádio JK, no Paranoá.

Dentro de casa, o Ceilândia se impôs taticamente no primeiro tempo, dominando o jogo, somando quatro gols e posse de bola de 63%. A equipe comandada por Adelson de Almeida construiu a vitória com gols de Keneddy, Romarinho, Luiz Clemente e Badhuga. Vale ressaltar o golaço de Romarinho, que soma nove gols na competição, sendo o artilheiro isolado.

No desfecho do primeiro tempo, com 17 minutos de acréscimo, a torcida do Gama se manifestou no Abadião, com tumultos e protestos, e fez com que a equipe de policiamento interviesse no jogo, tentando apaziguar a situação.

Na segunda etapa, o Gama começou com uma disposição mental diferente, criando chances de gol e se impondo em campo. A postura da equipe resultou em três gols, nos primeiros 20 minutos, e continuou tentando impor a ofensividade. O Periquito balançou as redes com Nunes, Emerson e Pablo Adriano. Destes três, dois de cabeça.

O desfecho do jogo se aproximava e a tensão aumentava, fazendo com que os jogadores do Gama cansassem, pois para a classificação ainda precisavam de mais dois gols. Após o apito final da partida, o clima esquentou de vez, tanto dentro como fora do estádio. No gramado, atletas se desentenderam, provocando brigas que foram apartadas pelos próprios jogadores, membros das comissões técnicas e seguranças. Na arquibancada, alguns torcedores tentaram entrar no campo, mas foram impedidos rapidamente pelo policiamento, que interveio com bombas de efeito moral para afastar o tumulto.

Badhuga, zagueiro do Ceilândia, falou um pouco sobre o mérito do time para alcançar a final. “A equipe está de parabéns, tínhamos de estar concentrados no segundo tempo para não dar tanta abertura para o adversário. Trabalho e dedicação nunca faltaram. Nosso treinador também foi muito importante, cobrando do nosso time”, disse o jogador.

Confrontos dentro e fora de campo

Jogadores de Ceilândia e Gama trocaram agressões em campo após o encerramento da partida (foto: Redes sociais/Reprodução)

Torcedores protagonizaram um confronto após a partida entre Gama e Ceilândia, válida pelas semifinais do Candangão 2024, na tarde deste sábado (23/3), no Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia. Vídeos obtidos pelo Correio mostram a confusão entre membros das organizadas Ira Jovem Gama, da Facção Brasiliense e de torcedores do Ceilândia. Na sexta-feira passada (15/3), o Correio deu início ao primeiro episódio da série Na bola e na bala, que trata sobre a rivalidade entre as torcidas do Gama e do Brasiliense.

O atrito entre os torcedores começou ao término do jogo, com a derrota e eliminação do Gama na final do Candangão. Em um dos vídeos obtidos pela reportagem, os jogadores dos dois clubes entram em discussão e chegam a se agredir. Outros atletas tentam apartar os envolvidos, que insistem em continuar com os empurrões.

O segundo vídeo mostra a confusão entre os torcedores das arquibancadas. Entre eles, inúmeros vestidos com camisetas da Ira Jovem Gama. Uma testemunha contou ao Correio que os uniformizados da Facção Brasiliense junto aos torcedores do Ceilândia entraram em confronto com os apoiadores do Gama. A Polícia Militar usou spray de pimenta para apartar os vândalos. Não há informações de prisões.

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito