Endrick celebra gol pela Seleção Brasileira e compara momento com videogame

Endrick e Vini Jr celebram o gol da vitória da Seleção Brasileira - Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images

A estrela de Endrick brilhou no primeiro amistoso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa de março. O jovem de 17 anos marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra neste sábado (23), em Wembley, e deu entrevista emocionada na saída de campo. O atacante do Palmeiras, inclusive, revelou um gol que fez no videogame para destacar a “sensação única” na vitória no duelo que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior.

“Ainda estou raciocinando. Tive outra bola para fazer o gol, mas não consegui. Não vou mentir, estava só pensando no gol, sensação única. Mas, o fato curioso, jogava videogame na seleção pelo modo carreira jogador, fiz o primeiro jogo aqui em Wembley, também fiz gol, isso veio na minha cabeça. Não conseguia mais pensar no jogo, isso prejudicou um pouco (no último lance do jogo), mas é uma memória única, não tenho o que descrever. Minha família está aqui, minha namorada, meus empresários. Uma sensação única. Estou muito feliz. Muito feliz, não sou muito de chorar, mas estou segurando, muito feliz”, disse Endrick.

Além disso, Endrick comentou sobre as semelhanças com Ronaldo Fenômeno e destacou uma conversa que teve com o ex-jogador antes de marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. Ao mesmo tempo, curiosamente, o ex-camisa 9 estreou pelo time principal do Brasil aos 17 anos, em Wembley, um dos maiores palcos da história do futebol mundial.

“É uma data marcante e já conversei com Ronaldo, peguei muitas experiências com ele. Além disso, um cara que é ídolo aqui é o Bobby Charlton e jogar no estádio onde o Bobby jogou e fazer um gol… isso é muito importante para mim. Mas, espero ajudar meus companheiros e que a gente vá em busca de vitórias”.

Endrick, o 4ºmais jovem a balançar a rede com a Seleção

1º – Pelé: 16 anos e 257 dias (1957);

2º – Edu: 16 anos e 306 dias (1966);

3º – Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994);

4º – Endrick: 17 anos e 246 dias (2024).

