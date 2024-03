Roberto Assaf: Brasil derrota Inglaterra em Wembley

Endrick decidiu o jogo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/ CBF) Jogada10 Jogada10

Dois atletas com apenas dois minutos em campo – Andreas Pereira e Endrick – decidiram o confronto com a Inglaterra a favor do Brasil, 1 a 0, hoje à noite em Wembley, no duelo que apresentava diferenças básicas. A Seleção de Dorival Júnior, técnico novo, iniciando um novo trabalho, e o britânico, jogando em casa, com muitos desfalques.

Se não fez uma partida espetacular, tais as circunstâncias, o time nacional mostrou um futebol bastante razoável, sem atuações medíocres, como nas ocasiões anteriores, defendendo e atacando com a mesma regularidade, como prometera o ex-treinador do São Paulo. Quanto à Inglaterra, é provável que algumas ausências, como a de Harry Kane, e a pouca eficiência de craques consagrados, como Phil Foden, tenham influído no placar.

Brasil e Inglaterra muito movimentado

Inglaterra e Brasil fizeram um primeiro tempo equilibrado, bastante movimentado, com oportunidades criadas e desperdiçadas, de ambos os lados. As melhores com Vinícius Júnior e Ollie Watkins. Lucas Paquetá acertou a trave direita. O que se viu, até o intervalo, foi um resultado justo. As equipes não fizeram substituições.

E a partida continuou igual, com as equipes trocando passes com precaução, aguardando o erro fatal do adversário – ou um brilho individual – para marcar. A partir dos 22 minutos, começaram as mudanças, providência dos treinadores para obter alguma vantagem, dado que o duelo caminhava definitivamente para o empate.

Aos 35, Andreas Pereira lançou Vinicius Júnior, que chutou em cima de Jordan Pickford. Endrick apanhou o rebote para fazer o gol: 1 a 0. Daí em diante, temendo mais gols em contra-ataques, os ingleses não ameaçaram mais. E o Brasil soube segurar o resultado.

