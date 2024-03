Danilo: ‘Uma vitória para nos dar confiança’

Danilo vibra logo após o gol do Brasil sobre a Inglaterra - (crédito: Foto: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Na partida que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, e deu um belo cartão de visitas neste novo ciclo da Canarinho. Além disso, o treinador contou com o brilho do jovem Endrick, de 17 anos, que saiu do banco de reservas para garantir o triunfo. Escolhido para ser o capitão nesta nova fase da equipe, o lateral-direito Danilo destacou a atuação dos mais jovens, alguns deles estreantes.

Na visão do lateral-direito, um dos jogadores mais experientes do grupo, “foi fácil” jogar ao lado de nomes como Beraldo. O defensor, inclusive, se tornou o zagueiro mais jovem a estrear pelo Brasil desde 2013, quando Marquinhos começou sua trajetória no time principal do país. E Endrick, para ele, simbolizou este momento brasileiro

“Acho que não poderia ser mais simbólica uma vitória aqui em Wembley com gol do Endrick, sendo o mais jovem, né? Ficou fácil, incrível, os meninos todos. Parecia que já tinham 10 anos na Seleção Brasileira. A Seleção pode ficar tranquila porque tem defensor para muitos anos aí pela frente”.

Danilo: ‘Trabalhar mais’

Ainda assim, o capitão disse que o grupo ainda precisa “trabalhar muito mais”.

“Uma vitória que dá confiança para o seguimento do trabalho, dá um pouco mais de tranquilidade para implementar as ideias, para tirar aquela imagem construída nesse último ano. Precisamos vencer e trabalhar muito mais. É uma vitória que dá tranquilidade para trabalhar”, disse o capitão’.

