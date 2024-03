Ao J10, Rodrigo Caetano exalta perfil jovem da Seleção de Dorival

Seleção Brasileira passa pela Inglaterra. Vence e convence - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

O Brasil voltou, enfim, a sorrir e a ganhar uma partida após quatro jogos, com direito a três derrotas consecutivas. Diretor geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano comentou, aos microfones do Jogada10, a importância, então, do triunfo sobre a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, em encontro amistoso. Ele também enaltecerá o perfil do grupo. O resultado marca o início de trabalho do técnico Dorival Júnior, um dos estreantes da noite.

Para Caetano, a Seleção corrigiu a rota e tem boas perspectivas para o futuro.

“É apenas o início, mas estamos em um caminho bacana. Superamos uma questão anêmica. Porém, se não tivéssemos o resultado, falaríamos, também, que era início de trabalho. No futebol, a euforia tem tempo para terminar”, respondeu.

O dirigente sublinha algumas características importantes da era Dorival Júnior, como a utilização de jogadores que atuam no Brasil e a juventude do elenco.

“Coloca-se uma distância enorme entre a Europa e o Brasil. Hoje, iniciamos o jogo com dois jogadores que atuam no Brasil (Bento e Fabrício Bruno). O gol foi de quem? De um dos destaques da liga brasileira (Endrick). Além do desempenho, temos que exaltar o espírito dos jovens. Este grupo tem média de idade de 25 anos. Eles se comportaram muito bem. Tanto que, desse modo, o nosso torcedor reconheceu quando a partida estava 0 a 0”, completou Caetano.

Depois de bater a Inglaterra, o Brasil, agora, se desloca a Madri, onde enfrenta a Espanha, na próxima terça-feira (26), no Estádio Santiago Bernabéu.

