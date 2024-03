Bruno Guimarães: ‘Brasil nunca vai perder o prestígio’

Guimarães jogou o fino da bola em Wembley - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

Depois de quatro jogos sem vencer, com direito a três derrotas em série, a Seleção Brasileira voltou a, enfim, sorrir. O triunfo no clássico sobre a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, elevou a autoestima de jogadores que participaram deste pequeno e incômodo jejum, como Bruno Guimarães. Para o volante, no entanto, quem é rei jamais perde a sua majestade.

“O Brasil nunca vai perder o seu prestígio. Eles (os ingleses) têm uma geração maravilhosa. Nós, também. Fizemos uma grande partida, merecemos a vitória e poderíamos até ter marcado mais”, ressaltou a fera, na zona mista do estádio londrino.

Guimarães também celebrou a parceria com o meia Paquetá. Hoje, são rivais na Inglaterra. O volante é do Newcastle enquanto o ex-rubro-negro defende as cores do West Ham. Porém, os dois se conhecem de outros Carnavais.

“Jogamos um ano e meio no Lyon. Sempre procuramos um ao outro. É um dos meus melhores amigos. Tivemos uma boa atuação”, frisou.

Por fim, conseguiu identificar rápido o que pretende o técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O treinador debutou no comando da equipe verde e amarela com o pé direito.

“Colocou algumas ideias do 4-1-4-1 ou do 4-5-1. Pediu para jogarmos sem um ‘9’, para ficarmos com a bola e fazer a Inglaterra correr atrás da gente”, emendou.

