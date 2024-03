Paulinho e Jair, do Vasco, trabalham em fisioterapia e fortalecimento muscular

Paulinho segue tratamento ao lado de Jair após operar o joelho - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

No início da temporada, o Vasco teve duas baixas importantes, que afetam diretamente no elenco. Tratam-se de Paulinho e Jair, que lesionaram o joelho. Por outro lado, ambos publicaram uma foto juntos nas redes sociais na academia do CT Moacyr Barbosa, algo que animou a torcida: Na imagem, a dupla aparece sorridente com a seguinte legenda: “Seguimos”.

Vale lembrar que os dois romperam o ligamento cruzado anterior do joelho em fevereiro e se recuperam juntos da grave lesão. Elas ocorreram no intervalo de menos de uma semana. Paulinho rompeu o ligamento do joelho direito na partida contra o Bangu (28/01), enquanto Jair rompeu o ligamento do joelho esquerdo contra o Flamengo (04/02), ambos pelo Carioca.

De um lado, o camisa 18, operou no dia 9 de fevereiro, enquanto o volante passou por uma cirurgia no dia 14. Dessa forma, os dois estão na segunda de seis etapas da recuperação, que é a fase do tratamento com fisioterapia e fortalecimento muscular, segundo o portal ‘ge’.

Tratamento em dois períodos

Mesmo com a animação da imagem, o Vasco não estipula um prazo para que eles fiquem à disposição do técnico Ramón Díaz. Em casos de rompimento de ligamento do joelho, o Departamento de Saúde e Performance (DESP) trabalha com uma previsão mínima de oito meses a partir da data da cirurgia. Nesse sentido, Jair e Paulinho não devem voltar antes de outubro.

O Departamento liberou os meio-campistas para a academia, mas ainda com atividades supervisionadas pela fisioterapia e não pela preparação física. Além disso, eles realizam tratamento em dois períodos, atividades na piscina e usam botas de compressão. Por fim, realizam sessões com laser para relaxamento e ativação da força nos músculos.

Após a eliminação para o Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino só voltará a campo no segundo final de semana de abril. O time mede forças com o Grêmio, no Rio de Janeiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.