Marcelo, do Fluminense, toca com a banda Thirty Seconds to Mars no Lollapalooza

O Lollapalloza 2024, em São Paulo, atrai uma multidão apaixonada pro música, porém um jogador do Fluminense roubou a cena neste sábado (23), no segundo dia do evento. Trata-se de Marcelo, que esteve, no palco, ao lado do cantor Jared Leto, da banda Thirty Seconds to Mars.

Antes disso, Jared Leto vestiu uma camisa da Seleção Brasileira com o número 12 e o nome do lateral-esquerdo nas costas. Nesta momento, o atleta ficou bem próximo do palco e filmou a cena. Em seguida, subiu ao palco e participou da percussão da música “Stuck”. O pedido foi do próprio cantor, que esbanjou carisma e simpatia.

O Lollapalooza 2024 começou nesta sexta (22) e vai até domingo (24) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Thirty Seconds to Mars é uma das atrações do dia que tem a banda Kings of Leon como headliner.

Por fim, depois da eliminação para o Flamengo, o Fluminense volta a campo no dia 3, para a estreia na Libertadores, diante do Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília).

