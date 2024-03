Sem clube desde janeiro, Mourinho afirma: ‘Quero trabalhar’

Mourinho conquistou a Liga Conferência com a Roma - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Sem clube desde que deixou a Roma em janeiro, José Mourinho já planeja voltar a trabalhar na próxima temporada. O treinador afirmou neste domingo que deseja treinar uma nova equipe em 2024/25.

“Zero, zero novidade sobre o meu futuro. Não tenho clube, estou livre. Mas quero trabalhar no verão (europeu). Quero trabalhar”, destacou o treinador português, em entrevista aos jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, onde ocorre a etapa da MotoGP.

O Special One não descartou assumir uma equipe do futebol português na próxima temporada. Vale lembrar que Mourinho já comandou Porto, Benfica e União de Leira no país.

“Nunca diga não, principalmente no futebol. A minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lado e não tenho problemas”, concluiu.

Aos 61 anos, Mourinho já rodou por muitos países em sua carreira como treinador. Além dos clubes portugueses, passou ainda por Chelsea, Manchester United e Tottenham, na Inglaterra; Inter de Milão e Roma, na Itália; e Real Madrid, na Espanha.

Mourinho tem duas Champions no currículo

Mourinho conquistou diversos títulos em sua carreira. Ele faturou duas vezes a Liga dos Campeões: uma com o Porto e outra com a Inter.

Em duas temporadas com a Roma, levou a equipe italiana à conquista da Liga Conferência (primeiro título continental do clube) e à final da Liga Europa.

