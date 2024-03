Botafogo x Junior Barranquilla: 16 mil sócios confirmados para duelo pela Libertadores

Torcida do Botafogo promete lotar o Nilton Santos na estreia pela Libertadores - (crédito: - Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo anunciou, através das redes sociais, que até a a manhã deste domingo (24/3), mais de 16 mil sócios-torcedores já confirmaram presença na estreia pela fase de grupos da Libertadores. Nesse sentido, no dia 3, às 19h (de Brasília), o Alvinegro mede forças com o Junior Barranquilla, no Estádio Nilton Santos. Além disso, o clube informou que o setor Leste Inferior está quase esgotado.

Na sequência, aliás, depois sócios-torcedores Camisa 7 dos planos Glorioso e Alvinegro, os membros do plano Preto já podem também comprar seu ingresso com desconto neste domingo. A venda online para o público geral, por sua vez, começa apenas no dia 30.

Antes da estreia, o time volta a campo para os dois jogos da final da Taça Rio, diante do Boavista. O primeiro deles acontece nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em Saquarema, enquanto a volta será no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Depois do sorteio em Luque, no Paraguai, o Botafogo conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Assim, além do Junior Barranquilla, o Glorioso terá pela frente a LDU, do Equador, e o Universitário, do Peru.

LIBERTADORES! ????????? Já somos 1??6?? mil sócios @Camisa7Botafogo confirmados no Nilton Santos para o jogo com o Junior Barranquilla! A venda para o público geral começa no dia 30! ???????? #VamosBOTAFOGO ???? Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta a sua entrada! pic.twitter.com/smrEzozUGJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 24, 2024

Confira as informações sobre venda de ingresso

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Abertura dos portões: 17h

Setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B e Norte (Botafogo)

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Leste Inferior

Inteira: R$200 / Meia R$100

CAMISA 7

1 – Glorioso – Grátis – Check-in

2 – Alvinegro – Grátis – Check-in

3 – Alvinegro Off Rio – R$40

4 – Preto – R$80

5 – Branco – R$100

Setor Leste Superior

Inteira: R$90 / Meia: R$45

CAMISA 7

1 – Glorioso – Grátis – Check-in

2 – Alvinegro – Grátis – Check-in

3 – Alvinegro Off Rio – R$18

4 – Preto – R$36

5 – Branco – R$40

Setor Oeste Inferior

Inteira: R$200 / Meia: R$100

CAMISA 7

1 – Glorioso – Grátis – Check-in

2 – Alvinegro – Grátis – Check-in

3 – Alvinegro Off Rio – R$40

4 – Preto – R$80

5 – Branco – R$100

Setor Oeste Superior A e B

Inteira: R$100 / Meia: R$50

CAMISA 7

1 – Glorioso – Grátis – Check-in

2 – Alvinegro – Grátis – Check-in

3 – Alvinegro Off Rio – R$20

4 – Preto – R$40

5 – Branco – R$50

Setor Norte

Inteira: R$60 / Meia: R$30

CAMISA 7

1 – Glorioso – Grátis – Check-in

2 – Alvinegro – Grátis – Check-in

3 – Alvinegro Off Rio – R$12

4 – Preto – R$24

5 – Branco – R$30

PONTO DE VENDA FÍSICA

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

1 – Domingo (31/03): 9h às 17h

2 – Segunda-feira (01/04): 9h às 17h

3 – Terça-feira (02/04): 9h às 17h

General Severiano

1 – Domingo (31/03): 9h às 17h

2 – Segunda-feira (01/04): 9h às 17h

3 – Terça-feira (02/04): 9h às 17h

IMPORTANTE: A comercialização de ingressos no dia da partida será somente online.

