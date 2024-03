Diretor do Cruzeiro explica dívida do clube: ‘Se pegar Top-5 de salários, três não estariam aqui’

“Se a gente pegar Top-5 salários do Cruzeiro, três não estariam aqui dentro, se for levado em consideração no nível dificuldade de pagamento de dívida. Isso ainda tem um impacto na nossa forma de montar equipe. Isso é fruto do que feito do Cruzeiro lá atrás”, disse ao explicar o momento da SAF do clube mineiro, antes de completar:

“Dói falar sempre que, no fechamento do mês, você tem que pagar, ou você poderia estar pagando, se não tivesse esse compromisso, essa dívida estabelecida dentro da nossa folha mensal”, completou o diretor da Raposa.

Foco nos empréstimos com opção de compra

Durante a entrevista, Pedro Martins não especificou quais jogadores excedem o padrão de pagamento de salários do clube. Além disso, alguns dos atletas contratados pelo clube, nas duas últimas janelas, não têm a integralidade dos vencimentos pela Raposa. Entre eles, os empréstimos de Jose Cifuentes (Rangers) e Matheus Pereira (Al Hilal).