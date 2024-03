Definido o árbitro para Brasil e Espanha

Seleção Brasileira terá mais um amistoso, desta vez contra Portugal - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/ CBF) Jogada10 Jogada10

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que João Pinheiro será o juiz do amistoso entre Espanha e Brasil, nesta terça-feira (26/3), no Santiago Bernabéu, em Madri, às 17h30 (de Brasília).

Aliás, João Pinheiro terá como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia. Enquanto isso, Gustavo Correia será o quarto árbitro.

Afinal, vale ressaltar, que na vitória do Brasil sobre a Inglaterra, o árbitro também foi português: Artur Soares Dias.

Brasil e Espanha na data-Fifa

O Brasil usa a Data-Fifa para treinar e trabalhar com seu novo treinador Dorival Júnior. Fernando Diniz ficou por um período, no entanto, não agradou enquanto esteve e foi dispensado após Carlo Ancelotti recusar o convite da Seleção Brasileira.

No primeiro amistoso preparativo, aliás, o time de Dorival enfrentou a Inglaterra. O resultado foi 1 a 0 com gol de Endrick. A equipe teve comportamento tático bom, com destaques para as joias brasileiras.

A Espanha, por sua vez, vem de derrota para a Colômbia, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Olimpico de Londres. E espera se recuperar neste amistoso contra os Canarinhos.

