Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate sem gols, no jogo de ida, Internacional e Juventude decidem uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, nesta segunda-feira (25), às 21h45 (de Brasília). Assim, o confronto de volta das semifinais acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre, e quem vencer avança para enfrentar o ganhador de Grêmio x Caxias. Por outro lado, em caso de qualquer resultado por empate, a definição do finalista acontecerá nos pênaltis.

Na primeira fase, o Colorado somou 28 pontos na primeira fase, com 9 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O time de Caxias do Sul, por sua vez, terminou a primeira fase na quinta colocação, com 15 pontos conquistados. Em 11 rodadas, somou 4 vitórias, 4 derrotas e 3 empates.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 21h45 (de Brasília).

Como chega o Internacional Invicto como mandante na temporada, a equipe de Eduardo Coudet pode ter quatro jogadores importantes no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Tratam-se dos atacantes Enner Valencia, Lucas Alario e Rafael Borré, assim como o goleiro Sérgio Rochet, que teve uma fissura na costela. Por outro lado, há expectativa que o arqueiro retorne ainda no Estadual, caso o Colorado avance para a decisão. Dessa forma, Lucas Alario teve uma lesão no joelho direito, enquanto Valencia tenta acelerar sua recuperação. Caso não possa contar com os atacantes, Coudet deve escalar Lucca.

Como chega o Juventude

O técnico Roger Machado também terá problemas para escalar a equipe. Os atacantes Erick Farias, machucado na coxa, e os volantes Mandaca, com problema na panturrilha, e Luis Oyama, com lesão ligamentar no ombro, estão fora. Na lateral-direita aliás, a dúvida é se poderá contar com João Lucas, que saiu aos 38 minutos do segundo tempo no jogo de ida com dores. Assim, o atleta ainda será reavaliado pelo Departamento Médico.

INTERNACIONAL x JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho 2024 – Semifinal – Jogo de volta

Data e horário: 25/03/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca (Valencia). Técnico: Eduardo Coudet

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Rodrigo Sam), Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

