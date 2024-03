Novo técnico do Atlético era ‘nome forte do Cruzeiro’ há meses

Gabriel Milito foi confirmado como novo treinador do Atlético - (crédito: Foto: Divulgação/Atle?tico Mineiro) Jogada10 Jogada10

O Atlético confirmou, na tarde deste domingo, a contratação de Gabriel Milito, em contrato válido até o fim de 2025. No entanto, o treinador esteve no radar do Cruzeiro, grande rival do Galo, há alguns meses.

Após o término do Campeonato Brasileiro de 2023, com a permanência na primeira divisão, o Cruzeiro passou a procurar um novo treinador. Gabriel Milito, então, entrou no radar. No entanto, ele negou a proposta da Raposa e preferiu aguardar.

O Cruzeiro então buscou um novo treinador e fechou com Nicolás Larcamón. Curiosamente, a próxima partida de Milito será justamente contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro. Galo e Raposa se enfrentam a partir do próximo sábado (30), às 16h30 (de Brasília), com primeiro jogo na Arena MRV.

Afinal, Milito foi confirmado pelo Atlético no início da tarde deste domingo (24). Além do argentino, chegam ao Atlético mais quatro profissionais: Leandro Ávila (auxiliar-técnico), Sergio Di Bartolo (Preparador Físico), Juan Manuel Cortes (analista de desempenho) e Patricio Morales (psicólogo).

Ele vai iniciar o trabalho nesta segunda-feira (25) e tem uma dura missão pela frente. Inicialmente organizar um time que ficou bastante desorganizado com um esquema de jogo antigo aplicado por Felipão. Além disso, recuperar nomes como Guilherme Arana e Paulinho, ambos em baixa no momento.

