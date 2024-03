Villasanti volta, e Renato poderá repetir escalação pela terceira vez seguida no Grêmio

Renato Gaúcho terá menos um problema para escalar o Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O técnico Renato Portaluppi poderá repetir a escalação do Grêmio pela terceira partida seguida. Isso porque o meia Villasanti retornou a Porto Alegre na noite deste domingo após amistoso do Paraguai com a Rússia ser cancelado.

Villasanti seria a única baixa do Tricolor para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, às 21h (de Brasília) da próxima terça-feira, na Arena. Contudo, por conta do atentado terrorista em Moscou, na última sexta-feira, a partida entre Rússia e Paraguai foi cancelada.

A tendência é que Villasanti participe do treino do Grêmio nesta segunda-feira, ficando apto a atuar diante do Caxias. O paraguaio é titular absoluto e, em algumas ocasiões, capitão do Imortal. Por conta da importância do jogador, Renato Portaluppi não deve abrir mão de o utilizar na semifinal do Gauchão.

Caso o meia seja, de fato, escalado como titular, o Grêmio vai a campo com Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. É a mesma equipe que bateu o Brasil de Pelotas e o próprio Caxias, no jogo de ida da semifinal.

